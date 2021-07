N’Djaména : plus de 34 000 candidats composent le BEF sans incident majeur

La composition du Brevet de l’enseignement fondamental ( BEF) a débuté ce 12 juillet 2021 sur l’ensemble du territoire national. A N’Djamena, ce sont plus de 34 000 candidats qui se jettent à l’eau. Pas d’incident majeur signalé.



Les épreuves physiques et orales du BEF (Brevet de l’enseignement fondamental) ont officiellement commencé, ce jour, 12 juillet 2021, sur l’ensemble du pays. A N’Djaména, ce sont plus de 34 000 candidats qui sont concernés par cet examen de fin du premier cycle.

Ce nombre est reparti dans 72 centres d’examen et plus de 3 500 membres de jury sont mobilisés pour la circonstance. Pour ce premier jour, l’examen se déroule dans le calme, dans quelques grands centres parcourus comme le lycée Félix Eboué, ceux de Walia et Sacré-coeur, malgré les menace de boycott des diplômés en instance d’intégration à la Fonction publique. Il faut savoir que les épreuves orales qui ont débuté ce 12 juillet prendront fin, le vendredi, 16 juillet et les épreuves écrites seront lancées le 21 juillet 2021.