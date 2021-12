Fin de la Caravane de sensibilisation de l’OPPRC sur la paix

La caravane de sensibilisation sur le vivre ensemble lancé par l’Organisation panafricaine pour la paix et la résolution des conflits (OPPRC), a pris fin ce 21 décembre, à l’université Hec Tchad à N’Djaména, par une conference-débat.

10 universités de la capitale ont été parcourues par les membres de l’Organisation panafricaine pour la paix et la résolution des conflits (OPPRC) pour véhiculer le message de paix. C’est à l’université Hec Tchad que cette caravane s’est achevée.

A l’endroit des étudiants, le président de l’OPPRC, Aboulaye Fallati, a réitéré ses interpellations. « La paix et la sécurité sont menacées par une multiplicité de causes de plus en plus complexes résultant de l’interaction et de la variété des circonstances : la lutte contre le terrorisme, les violences envers les femmes. Ce pays a besoin de vous. Vous êtes son avenir. Il faut avoir le respect entre vous et envers vos enseignants », conseille-t-il.

Abdoulaye Fallati d’ajouter: « Ne cherchez pas la paix loin de chez vous. Il faut d’abord chercher la paix avec vous-mêmes et ensuite vous l’aurez avec les autres. Ne faites pas de différence entre les ethnies et religions. Nous sommes des frères et des sœurs. Et ce pays nous appartient tous ».

Le président de l’OPPRC demande aussi à l’assistance de privilégier l’écoute pour « ensemble trouver des solutions à nos problèmes dus à la haine que nous portons vis-à-vis du prochain ». Il a aussi proposé aux responsables de l’université l’instauration d’une matière sur la culture de la paix.

Participant à cette conférence-débat, un étudiant a estimé qu’une paix véritable ne peut exister que si « nous sommes satisfaits de la gouvernance du pays ».