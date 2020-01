Tchad : à Moundou, la STE bancarise ses recettes

FINANCES – La STE a procédé ce samedi 18 janvier à la bancarisation de ses recettes dans la ville de Moundou, province du Logone occidental. L’événement a été présidé par la directrice générale Koubra Hissein Itno.

La Société tchadienne d’eau (STE) fait un pas de plus dans le processus de la modernisation de son institution. C’est ainsi qu’elle a procédé à la bancarisation de ses recettes ce samedi 18 à Moundou, province du Logone occidental. Une initiative qui s’inscrit dans les actions qui visent à améliorer les conditions de paiement afin d’éviter la déperdition des recettes tel que prôné par l’Etat.

La ville de Moundou a emboîté ce jour les pas des autres centres notamment de Bongor et d’Am-timan qui offrent déjà ce type de service. Cette nouveauté consiste concrètement à payer ses factures de consommation directement à la Banque. Et la banque commerciale du Chari en est un partenaire. Il ne sera plus question de passer aux guichets de la STE pour s’acquitter de ce devoir.

Officiant la cérémonie, la directrice générale de la STE reconnaît l’importance de l’événement. “Votre présence massive a cette cérémonie marque une étape importante dans l’amélioration des services offerts par notre institution à ses abonnés, avec l’assistance de la Banque commerciale du Chari, qui est assurément celle de se rapprocher davantage de la population de Moundou.”

Elle a tenu à rassurer la clientèle que sa société met un point ” d’honneur pour les satisfaire”. ” Comme vous le savez, la STE a entrepris de grandes réformes depuis plus d’un an et qui sont destinées principalement à l’amélioration de ses services pour la mise à disposition d’un service continu au profit de ses abonnés. Notre mission est aussi de recouvrer au mieux, les recettes issues des consommations de l’eau mise à disposition.”

Elle appelle la population à joindre la mission. “Participer à cette mission, en s’acquittant régulièrement et terme échu de ses factures de consommation, c’est un devoir qui contribue à la pérennisation et à l’amélioration continue du service.”

Avis partagé par le secrétaire général de la province, Ngana Njekila, représentant du gouverneur à la cérémonie. Il situe les biens fondés de l’initiative. “ Cette innovation qui permettra certes d’accroître les prestations des services afin d’améliorer de manière durable, la qualité et la disponibilité permanente de cette denrée rare qu’est l’eau qui est la vie. ”

Il invite par-là, les clients de la province à s’approprier ce processus de réforme afin de mieux sécuriser les recettes de la société. Pour finir, la délégation conduite par Koubra Hissein Itno a visité les locaux de la banque commerciale du Chari. Désormais, les recettes de la province du Logone occidental seront domestiquées là.