Tchad : inauguration du nouveau forage d’eau potable à Sarh

HYDRAULIQUE – La STE a procédé ce vendredi 17 janvier 2020, à l’inauguration d’un nouveau forage de production en eau potable dans la ville de Sarh, province du Moyen-Chari. Une cérémonie présidée par le ministre en charge de l’Environnement, d’Eau et de la Pêche Brahim Djamaladine Mahamat.

L’eau c’est la vie, dit-on. Dans le souci d’approvisionner les populations en eau potable, la Société tchadienne d’eau ( Ste ) a inauguré le vendredi 17 janvier dans la ville de Sarh, province du Moyen-Chari, un nouveau forage de production en eau. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, Brahim Djamaladine Mahamat.

Dans le souci d’améliorer la qualité de ses services et d’assurer une meilleure santé des citoyens de la ville de Sarh, ce forage construit uniquement sur fonds propres de la STE réussit après plusieurs tentatives. En effet, pour la petite histoire, plusieurs sources d’eau ont été déjà détectées mais après tentatives de construction, l’on ne parvient pas. Raison : pas la bonne source.

Après les travaux de prospection qui ont été faits par la société, une bonne source a été trouvée. Et cela après seulement 45 mètres de profondeur.

Dans son allocution, Koubra Hissein Itno, directrice générale de la STE a tout d’abord signifier que la présence des uns et des autres “témoigne la l’engagement des plus hautes autorités à fournir d’eau en qualité aux tchadiens.” “Le président de la République tient toujours à ses promesses.”

Elle poursuit. “C’est une grande victoire pour nous aujourd’hui. C’est une page historique pour la ville de Sarh.”

La STE a pour mission de produire, transporter et distribuer de l’eau potable ; d’entretenir et maintenir les équipements ; d’améliorer le rendement du réseau et le taux du recouvrement des factures et de développer et étendre le réseau de distribution aux fins de rapprocher le consommateur du produit vital.

Le ministre de l’Environnement Brahim Djamaladine Mahamat a reconnu dans son discours de circonstance l’effort fourni par la direction de la STE. “Ce forage a été construit par le fonds de la STE et il faut le reconnaître.”

Le ministre a rappelé par la suite l’attachement de son département, et par là celui du gouvernement, à la santé des populations. C’est ce qui justifie cette mobilisation.

“L’eau est précieuse, ne la polluons pas. Un droit pour tous“, conclut la directrice de la STE.

Envoyé spécial à Sarh