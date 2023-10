Eau et assainissement : des acteurs de la ville de Gounou-Gaya formés en conception de projets

Publié le 12-10-2023





Des acteurs de la commune de Gounou-Gaya ont été formés du 9 au 11 octobre à la conception de projets. L’objectif de cet atelier est d’inculquer aux participants les techniques et stratégies de conception de projets.

Deux grands projets ont, après acquisition de ces techniques, été retenus. « Nous avons analysé le milieu en nous référant à un plan document stratégique appelé plan stratégique d’accès à l’eau, hygiène et assainissement de la ville. Nous avons retenu deux grandes thématiques : la première concerne la difficile gestion des déchets dans la ville et la seconde est relative à la rareté de l’eau potable. Nous avons dégagé les causes et même les conséquences », explique le formateur, Mbaidiguim Donatien.

D’autres séances sont prévues pour structurer ces projets. « L’arbre à problèmes ressorti de chaque problématique va nous aider à la prochaine séance à rechercher des éléments de la logique d’intervention de nos deux projets (objectifs généraux et spécifiques, les résultats et les activités) », poursuit le formateur.

Ce sont les membres du Cadre communal de concertation, les femmes des différents comités d’hygiène et d’assainissement qui ont participé à cet atelier. La phase ultime de ces projets sera la mobilisation des fonds qui sera coordonnée par la commune de Gounou-Gaya et son partenaire, l’Association tchadienne pour la promotion des libertés fondamentales (APLFT).