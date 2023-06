Des plants distribués dans le 1er arrondissement dans le but de lutter contre le changement climatique

Publié le 03-06-2023





L’association humanitaire action pour sauver (AHASS) et l’association pour la bienfaisance et l’entraide aux personnes vulnérables (ABEPV) ont organisé ce 3 juin dans la commune du 1er arrondissement de N’Djamena, une campagne de distribution des plants aux élèves et d’autres personnes désireuses d’apporter leurs contributions pour la protection de l’environnement.

L’initiative de ces deux associations s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’environnement. Au total 300 plants, selon les initiateurs, ont été distribués aux élèves et institutions de la commune du 1er arrondissement.

Pour le représentant de l’AHASS, Abakar Adam, cette action de distribution de plants est une manière pour les jeunes de l’association d’apporter leur contribution pour la lutte contre le réchauffement climatique.

“Le but visé par le choix des établissements scolaires est d’initier les élèves à l’éducation environnementale et encourager ces derniers à planter les arbres dans leurs milieux respectifs”, renchérit le secrétaire général de l’ABEPV, Bouba Amadou. Il conclut en rappelant cet adage qui dit : ” celui qui n’a pas planté un arbre avant de mourir a vécu inutilement”.