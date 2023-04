Culture : l’artiste Lyguy réussit son baptême de feu

Publié le 01-04-2023





Le concert grande scène de Lyguy a lieu ce vendredi 31 mars à l’Institut français du Tchad. Un premier concert réussi pour ce jeune artiste.

C’est un public majoritairement jeune qui a honoré de sa présence à ce concert grande scène de Lyguy qui a lieu ce vendredi 31 mars à l’Institut français du Tchad. Le tout premier concert de sa carrière après plusieurs show case et avant scène des grand noms de la musique tchadienne et africaine tel qu’Afrotronix, Fanicko et autres.

Avant que Lyguy n’arrive sur scène, quelques artistes ont planté le décor. Tous de la nouvelle génération, il s’agit de Mr Nan, Le groupe Connexion, Batou Massase et Rolenzo.

Sans transition, le présentateur vedette introduit la star du soir. La foule était en délire, les youyou retentissent de partout, les flashs sont allumés. Sous les balances des musiciens, Lyguy sort de son refuge situé à l’opposé de la scène. Escorté depuis les coulisses par ses danseurs, très motivé avec une énergie débordante, il entre sur scène.

Dès les premières notes, le natif de Moundou a capté l’attention de ses supporters venus de différents arrondissements pour assister à ce baptême de feu. Dans son répertoire, Lyguy a revisité tous ses tubes. De “Ça va aller” en passant par “Yamo” à “Dieu ne dort pas”, mais quelques titres non officiels, l’artiste a tenu en haleine ses mélomanes.

Rappelons que Lyguy est le tout premier artiste tchadien évoluant localement à avoir fait un million de vues sur youtube avec sa chanson “Dieu ne dort pas” sortie en juin 2022. Il a raflé 4 trophées lors des DTV Awards en décembre dernier avec un écart de deux trophées avec les autres nominés.