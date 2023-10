Conflit israélo-palestinien : le secrétaire général de l’ONU met en garde contre le risque de propagation

Publié le 12-10-2023





Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a mis en garde, le 11 octobre dernier, contre le risque de propagation du conflit israélo-palestinien en cours.

“Nous devons éviter toute contagion du conflit. Je suis préoccupé par les récents échanges de tirs le long de la Ligne bleue (entre Israël et le Liban) et par les récentes attaques signalées depuis le sud du Liban”, a-t-il dit lors d’un point de presse. “Je lance un appel à toutes les parties – et à ceux qui ont une influence sur ces parties – pour qu’elles évitent toute escalade et toute propagation”, a déclaré Guterres.

Le chef de l’ONU a appelé à la libération immédiate de tous les otages israéliens détenus à Gaza.

Les civils doivent être protégés à tout moment. Le droit international humanitaire doit être respecté et appliqué, a souligné Guterres.

Environ 220.000 Palestiniens sont actuellement hébergés dans 92 installations gérées par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dans la bande de Gaza. Les locaux de l’ONU et tous les hôpitaux, écoles et cliniques ne doivent jamais être pris pour cible, a-t-il ajouté.

Les fournitures vitales, notamment le carburant, les produits alimentaires et l’eau, doivent être autorisées à entrer dans la bande de Gaza. Il est nécessaire d’assurer un accès humanitaire rapide et sans entrave, a-t-il noté.

Antonio Guterres a remercié l’Egypte pour son engagement constructif visant à faciliter l’accès humanitaire par Rafah, le seul point de passage entre l’Egypte et la bande de Gaza, et à mettre l’aéroport d’El Arish à la disposition de l’aide essentielle.

Israël a imposé un “siège complet” de la bande de Gaza à la suite des attaques du Hamas contre Israël au cours du week-end.