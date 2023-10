Compétition de robotique à Singapour : le Tchad occupe la 5ème place dans l’alliance team 1

Publié le 11-10-2023





Le Tchad a occupé la 5ème place sur les 8 pays dans l’alliance Team 1 de la compétition First Global Challenge.

191 pays ont participé à cette compétition. L’équipe tchadienne qualifiée après deux jours de compétition à jouer les playoffs avec 32 autres pays a représenté fièrement le Tchad à ce rendez-vous annuel de la robotique.

L’engagement et la passion de ces jeunes pour les sciences, la technologie, l’ingénierie et les maths sont remarquables. Le Tchad envoie chaque année une équipe de jeunes âgés entre 13 et 18 ans pour relever ce défi olympique de la robotique.

Pour rappel, le Tchad a participé activement au First Global Challenge à Singapour, du 07 au 10 octobre, une compétition internationale de robotique qui vise à inspirer les jeunes du monde entier à développer leur leadership et leur innovation. Encadrés par WenakLabs, un hub d’innovation numérique qui se concentre sur la réduction des inégalités sociales par la formation et l’accompagnement, ces jeunes ont valablement représentés le Tchad. L’équipe tchadienne rentre ce 11 octobre.