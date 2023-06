Batha : installation des membres du bureau provincial pour la lutte contre la mortalité maternelle 

Publié le 03-06-2023





Le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, a installé le 2 juin 2023, les membres du bureau provincial de la coalition nationale des organisations de la société civile en faveur de la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et pour la nutrition. La cérémonie d’installation s’est déroulée au centre de lecture et d’animation culturelle d’Ati.

Cette activité a pour objectif d’investir mieux pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et des enfants de moins de 5 ans, ainsi que l’amélioration de l’enregistrement des faits d’État civil.

Inscrit dans le cadre de “l’appui au renforcement des capacités des organisations de la société civile tchadienne et à l’engagement pour la GFF”, les membres de ce bureau vont contribuer à renforcer les capacités des organisations membres afin de mieux jouer leur rôle, faciliter la synergie entre les différents acteurs de la coalition dans une approche holistique, intégrée et inclusive et capitaliser les acquis et les bonnes pratiques de la coalition.

La présidente nationale de la Celiaf, Yodamné Marie précise que la coalition nationale des organisations de la société civile en appui à la mise en œuvre du dossier d’investissement a été mise en place le 03 décembre 2022 lors d’une assemblée constitutive avant la validation politique dudit dossier le 13 du même mois.

Installant officiellement les membres du bureau de la délégation provinciale de cette coalition, le secrétaire général de la province du Batha indique que le mécanisme de financement mondial (GFF) pour les femmes, les enfants et les adolescents est un partenariat mondial à multiples parties prenantes hébergé par la banque mondiale et qui s’engage à garantir que toutes les femmes, tous les enfants et tous les adolescents puissent survivre et s’épanouir.

En fin Abdelaziz Maï Mahamat félicite la Celiaf, porteuse de cette initiative et son partenaire Population Action International pour avoir apporter leur contribution à la réponse globale aux problèmes de santé.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati