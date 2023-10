Attaque du Hamas contre Israël : les pèlerins tchadiens assurent être en sécurité

Publié le 08-10-2023





Le samedi 7 octobre 2023, la branche armée du Hamas, l’organisation islamiste qui contrôle la bande de Gaza a lancé une attaque soudaine et violente contre Israël.

Pourtant, 54 Tchadiens de différentes confessions religieuses chrétienne sont en pèlerinage à la terre sainte. Contacté par Tchadinfos, un pèlerin rassure qu’ils sont en sécurité car l’attaque se déroule au sud d’Israël alors qu’ils sont à Tel-Aviv, une ville située sur la côte méditerranéenne, pour le retour au pays. Il précise que des visites sur certains sites ont été annulés suite à ces évènements.

Par rapport au dernier pèlerinage musulman qui a été décrié notamment à cause de l’hébergement et de la restauration, notre source ne s’en plaint pas. “L’hébergement et la restauration sont bien organisés. C’est une grande satisfaction“, se réjouit-il. Pour rappel, le pèlerinage chrétien a été lui aussi subventionné par l’Etat comme ce fut le cas pour le pèlerinage musulman.