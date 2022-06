RCA : le gouvernement et les Nations Unies lancent un plan pour la protection des civils dans l’est du pays

Le gouvernement centrafricain et l’ONU ont lancé mardi un plan stratégique pour la sécurisation des civils dans la préfecture de la Haute-Kotto, dans l’est de la République centrafricaine (RCA), a-t-on appris mercredi de source onusienne.

Cette décision est survenue après une visite conjointe effectuée par les deux parties à Bria, chef-lieu de la Haute-Kotto, pour faire le point sur la situation sécuritaire de cette localité, a indiqué Vladimir Monteiro, porte-parole de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), lors de la conférence hebdomadaire.

La visite de Jean Willybiro-Sako, ministre conseiller spécial à la Présidence chargé du programme DDRR (Désarmement, Démobilisation, Réintégration et Rapatriement), et de Valentine Rugwabiza, Représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU en RCA, a été également marquée par des échanges sur la situation sécuritaire et les projets soutenus par la mission onusienne, notamment la réduction de la violence communautaire, selon la même source.

“La représentante spéciale s’est réjouie des progrès faits à Bria et a précisé que la MINUSCA travaille avec les Forces armées centrafricaines (FACA) et les Forces de sécurité intérieure (FSI) ainsi que les autorités préfectorales, avant d’appeler la population à collaborer à la sécurisation en partageant des informations à temps pour permettre des déploiements préventifs”, a indiqué Vladimir Monteiro.