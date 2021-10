Lutte contre le terrorisme : deux chefs de bureau de l’ONU en visite au Cameroun et au Tchad

les représentants spéciaux du Secrétaire général pour l’Afrique centrale et pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, François Louncény Fall et Mahamat Saleh Annadif entament du 18 au 22 octobre, une visite de haut niveau pour la lutte contre le terrorisme.

Cette mission des Représentants Spéciaux du Secrétaire général pour l’Afrique centrale et pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, François Louncény Fall et Mahamat Saleh Annadif s’effectue dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2349 de 2017, axée sur la menace terroriste dans le bassin du lac Tchad par Boko Haram du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Elle est la première étape d’une tournée dans les pays du Bassin du Lac Tchad affectés par Boko Haram. Cette mission permettra d’évaluer la situation dans cette région et d’examiner comment les Nations Unies et leurs partenaires internationaux pourraient mieux soutenir les efforts nationaux et les mécanismes sous-régionaux face aux défis persistants liés à la sécurité, à l’impact humanitaire et aux droits humains causés par l’insurrection de Boko Haram.

Pendant cette mission, ces deux Représentants rencontreront les autorités gouvernementales et militaires, les équipes pays des Nations Unies, ainsi que des partenaires humanitaires et de développement, y compris les représentants des organisations non gouvernementales. Ils visiteront aussi les camps de réfugiés et de déplacés internes. Après le Cameroun et le Tchad, ils se rendront au Nigeria et Niger.