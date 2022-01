Burkina : la junte militaire rouvre les frontières aériennes

Les frontières aériennes du Burkina Faso sont rouvertes à partir du mardi 25 janvier, a annoncé le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) dans un communiqué à la télévision nationale du Burkina Faso.

Quant aux frontières terrestres, elles demeurent fermées, mais cette fermeture ne concerne pas les véhicules et camions humanitaires, ceux transportant les produits et denrées de première nécessité, et les produits et équipements destinés aux forces de défense et de sécurité, selon la même source.

La télévision publique a par ailleurs informé que le chef des putschistes, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a eu une séance de travail avec les chefs militaires et les secrétaires généraux des ministères.

Lire aussi : Coup d’État au Burkina Faso : la constitution suspendue, le gouvernement et l’Assemblée nationale dissous