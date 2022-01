Coup d’État au Burkina Faso : la constitution suspendue, le gouvernement et l’Assemblée nationale dissous

Dans un message télévisé, ce lundi, l’armée annonce renverser le pouvoir du président Kaboré. Des mesures ont été prises dont la suspension de la constitution.

« Au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l’incapacité manifeste du pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré à unir les Burkinabè pour faire face efficacement à la situation et face à l’exaspération des différentes couches sociales de la nation, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) a décidé d’assumer ses responsabilités devant l’histoire, la communauté nationale et internationale », indique l’armée.

Le MPSR informe l’opinion que la constitution est suspendue, le gouvernement et l’Assemblée nationale sont dissous ; les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 24 janvier 2022 à 0 h et ce, jusqu’à nouvel ; un couvre-feu est instauré de 21 h à 5 h du matin.