Afrique du Sud : le bilan des violences passe à 117 morts

Au total 117 personnes ont perdu la vie au cours de manifestations violentes qui secouent l’Afrique du Sud depuis une semaine, a fait savoir jeudi la ministre de la Présidence par intérim, Khumbudzo Ntshavheni, en s’adressant aux médias pour évoquer l’évolution récente des manifestations dans le pays.

A noter que 26 décès ont été recensés dans la province de Gauteng, et 91 dans celle du KwaZulu-Natal, selon Mme Ntshavheni.

La situation s’améliore dans la province de Gauteng tandis que celle du KwaZulu-Natal reste volatile mais évolue lentement vers la stabilité, a-t-elle déclaré.

Au total 2.203 arrestations ont été réalisées dans ces deux provinces. Sur ce total, 725 arrestations ont eu lieu à Gauteng et 1.478 au KwaZulu-Natal.

Le gouvernement est préoccupé par la chaîne d’approvisionnement et la circulation des marchandises depuis les ports de Durban et de Richards Bay vers différentes destinations car les principales routes ont été bloquées par des manifestants armés de pierres et d’autres objets dangereux au cours de ces derniers jours.

“Le SAPS (service de police sud-africaine) fournit des escortes pour le transport de l’oxygène, des médicaments et d’autres produits essentiels qui doivent atteindre toutes les régions du pays”, a fait savoir Mme Ntshavheni.

La police a arrêté l’une des 12 personnes soupçonnées d’inciter la population à commettre des crimes, a-t-elle dit.

“L’équipe de filature du SAPS a accru sa surveillance des onze autres”, a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne le déploiement annoncé de 25.000 soldats, 10.000 ont été déjà sur le terrain jeudi.