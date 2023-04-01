جمعية “الرؤية المستقبلية للتنمية” تنظم مشروع سلال رمضانية لسكان “شوكوين”

Publié le 01-04-2023





نظمت جمعية الرؤية المستقبلية صباح اليوم السبت غرة أبريل نيسان تقديم سلال غذائية لشرائح الأسر الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة بشوكوين التي تبعد عن مدينة أبشي بـ95كيلو متر جنوبا .

جرت المناسبة بحضور مسؤول المركز الإداري “لشوكوين” توغوي جرو قلماي ،ونائب رئيس الجمعية القاسم محمد لمبو ،وجمع من المستفيدين من سكان المدينة المذكورة .

حيث اتم اختيار الضعفاء من كل حارة من حارات “شوكوين” التي يبلغ عددها 6 حارة ،وإن مجمل المستفيدين من السلال الغذائية المكونة من “سكر ،أرز ،تمر “100 أسرة من شرائح الأسر الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة .

في كلمة المستفيدين التي قدمها عبدالرحمن عبدالوكيل ،قدم عمق شكره لأبناء “شوكوين” الذين دأبت نفسهم على مساعدة أهاليهم من الشرائح الضعيفة ،كما شكر اللجان المنظمة للبادرة .

وحث المستفيدين على الصبر لتعميم الخير .

وطالب الجمعيات والمنظمات الخيرية وهيئات إغاثة الضعفاء والأيتام على مساعدة أهالي القرى الذين يعانون من ضعف الدخل للأفراد .

من جهته نائب رئيس الجمعية الأستاذ/القاسم محمد لمبو ،لافتتاح فعاليات توزيع السلال للمستحقين ،شكر المستحقين على حرصهم للحضور .

وأوضح بأن الدعم مقدم من أبناء “شوكوين “لمساعدة الآباء والأمهات وشرائح الأسر الضعيفة وتستفيد من الدعم المقدم 100أسرة .

وأشار إلى تاريخ تأسيس الجمعية الذي يعود لعام 2018م ،وأضاف بأن الجمعية أطلقت مشروعها الأول “بشوكوين” .

وهدفها تقديم الرسالة الإنسانية المتمثلة في دعم أهالي القرى قدرما أمكن .

ودعا ممثل الجمعية مختلف الجمعيات والمنظمات وأصحاب الأيادي البيضاء على مساعدة الشرائح الضعيفة والوقوف معها في الشدائد .

وأكد بأن جمعيته جاهزة للعمل مع مختلف الجهات التي تنضوي أهدافها معهم .

ونوه “القاسم” بأنهم يسعون للمزيد من تقديم الدعم للسكان ،ولاتتوقف أعمال الجمعية في شكوين فقط بل تضاعف مشاريعها في مختلف القرى المجاورة .

بدوره مسؤول المركز الإداري “لشوكوين”/ توغوي جرو قلماي مقدما عمق شكره وامتنانه للجهات الداعمة للمشروع الخيري بهدف تخفيف معاناة الأسر الضعيفة ،وأكد بأن أبناء القرية لهم النية الصالحة لخدمة المجتمع .

وحث المستفيدين تقديم الشكر والدعاء للمتبرعين بالخير ،وأضاف بأن فنجان من السكر يسمح بتخفيف العبء عن كل محتاج ،وإن الشيء المقدم لا يقال له قليل .

هذا وختمت المناسبة بتقديم المعونات للمتضررين حيث بدأ بالتوزيع مسؤول المركز الإداري وممثل الجمعية إيذانا ببدء عمليات التوزيع للمستحقين .