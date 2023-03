Young diplomats Chad forme les jeunes sur le dialogue et la paix

Publié le 31-03-2023





Young diplomats Chad a organisé ce vendredi 31 mars 2023 un atelier sur le dialogue comme outil de construction de la paix. Les échanges sont organisés au musée national à N’Djamena.

Cet atelier a pour but de faire la conception de l’apprentissage social et émotionnel et aux initiatives du dialogue sensible et du genre. Les participants exploreront la boîte à outils du dialogue, évalueront le moment et les approches du dialogue.

Pour le coordinateur de Young diplomats Chad, Bello Yerima Yaya, il est du devoir des jeunes de chercher des voies et moyens nécessaires pour maîtriser la gestion des conflits et les outils de construction de la paix.

“Cet atelier vient à point nommé compte tenu du processus de réconciliation et consolidation enclenché par les autorités de la transition. Nul n’ignore ici que pour obtenir une paix durable, il faut passer par le dialogue. Le dialogue permet de créer les liens et favorise les relations sociales et la culture de la paix, quant à elle, est liée à la prévention et à la résolution pacifique des conflits”, souligne-t-il.