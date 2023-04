Univers Culture : R9 Garandi, le polyvalent

Publié le 02-04-2023





Ils sont nombreux ces acteurs qui font les beaux jours de la culture tchadienne. Artiste, manager, producteur, animateur… À travers leurs œuvres, ils affichent un avenir promoteur. Pour ce premier numéro de cette rubrique « Univers Culture », découvrez le parcours de R9 Garandi, animateur, producteur radio et manager d’artistes.

De son vrai nom Haponré Garandi, R9 Garandi est un acteur culturel tchadien polyvalent. Il est animateur, producteur radio et manager d’artistes.

Étant finaliste de l’émission « Vacances en couleurs » organisée en 2010 par la radio Harmonie Fm, une émission qui déniche les futurs meilleurs animateurs radio, cette distinction lui a permis d’intégrer la radio Harmonie Fm comme stagiaire. Sérieux dans son travail, il fut confirmé comme animateur producteur à la radio et présentateur de deux émissions : GUEST STAR et NRJFM.

En 2019, il intègre la radio FM Hagui en tant qu’animateur producteur. Il y présente une émission musicale de référence au Tchad : MUSIC PROMO. Cette émission valorise et promeut la musique tchadienne dans toute sa splendeur.

Passionné de la radio, Hanponré Garandi aka R9 Garandi est aussi un Host tv et voix off de spots publicitaires. Il est également présentateur de spectacles.

Grâce à sa régularité et sa remarquable évolution, il est primé meilleur animateur de l’année par la plateforme VMTF « valorisons la musique tchadienne avec fierté » et ensuite en 2022 le ministère de la Culture et de la Promotion de la diversité lui décerne une attestation de reconnaissance pour ses efforts à la promotion de la culture. Actuellement R9 Garandi est Directeur de la radio FM Hagui.