Univers Culture : Pif Kurmbalo, un réalisateur omniprésent

Publié le 06-08-2023





Le réalisateur Pif Kurmbalo via sa maison de production «Eyo», apporte une nouvelle coloration pour l’émergence de la musique tchadienne. Il est devenu une référence dans le domaine de la réalisation de clips des artistes de la nouvelle génération.

Pif Kurmbalo de son vrai nom Adam Kraglaye est un jeune réalisateur, graphiste et photographe né le 10 octobre 1999 à N’Djamena. Il est le fondateur de «Dah Bexx», une plateforme de la promotion de la musique tchadienne et « Eyo » une structure spécialisée dans la production et la réalisation des œuvres des artistes. Il s’est fait connaitre pour avoir réalisé de nombreux clips des artistes tels que le groupe Ngone Saar, MN le Ndouré, Kanonne, Black Ten et autres.

Son aventure dans le Showbiz débute en 2016 avec le groupe « Nac Team » fondé avec ses amis du quartier. Il chemine pendant deux bonnes années avec le groupe avant d’opter pour une carrière solo en 2018. La même année, Pif Kurmbalo lance le concept «Khali-Iwolie Show », une initiative qui vise à mettre au-devant de la scène les jeunes talents à travers un concert dans les centres culturels.

Le domaine de la réalisation est une passion qu’il nourrit depuis sa tendre enfance. C’est ainsi qu’en 2020, il décide de mettre une pause à sa carrière de chanteur et se concentrer à fond dans la réalisation des clips et films et ce, sans suivre une formation en la matière.

Avec une envie ardente de conquérir le cœur des mélomanes et du fait de la carence en réalisateurs dans la sphère musicale, Pif Kurmbalo devient très rapidement une référence dans le domaine de la réalisation et en particulier pour la nouvelle génération. En 2022, il remporte le prix du meilleur réalisateur aux DTV Awards première édition.

À travers son label « Eyo », Pif Kurmbalo apporte une nouvelle coloration pour l’émergence de la musique tchadienne et surtout pour la gent féminine. La toute première signature de son label est la chanteuse Ena Roro, une nouvelle voix de l’Afrobeat au Tchad.