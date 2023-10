Tourisme : Chad Volunteers Organization lance le projet “Tour du Tchad, à la découverte de Biladi”

Publié le 12-10-2023





Par un point de presse tenu ce 11 octobre, Chad Volunteers Organization, en partenariat avec l’Office national de la promotion du tourisme, de l’artisanat et des arts (ONPTA), a lancé le projet baptisé “Tour du Tchad, à la découverte de Biladi”.

Le projet consiste à organiser une série de voyages à travers les 23 provinces du Tchad. Les participants visiteront des parcs nationaux, des sites touristiques et historiques, les villes et villages et mettre en valeur tout ce qui est attraction touristique, naturelle, culturelle de la province visitée. Ils rencontreront des populations locales, les autorités publiques et traditionnelles, et échangeront avec elles sur leurs traditions et leurs modes de vie et de s’imprégner du riche héritage du Tchad.

“Le lancement de ce grand projet touristique ambitieux et unique, vise à faire découvrir les trésors du Tchad et les valoriser sur le plan national et international. Le Tchad est un pays riche d’une histoire et d’une culture millénaires, ainsi que d’une nature exceptionnelle. Nous avons la conviction que ce pays a un potentiel touristique, culturel et naturel immense, qu’il faut encore le découvrir et le développer”, justifie le coordinateur de l’organisation Nassour Ali Kendy.

Selon le coordinateur de Chad Volunteers Organization, avec l’Office national de la promotion du tourisme, de l’artisanat et des arts, ils ont décidé de lancer cette activité touristique qui fera le tour du Tchad, car les deux organisations se sont engagées dans la mission de promotion du Tchad et ses merveilles naturelles et culturelles.

Les activités prévues pour ce projet lors de la tournée sont entre autres : visite et présentation de civilités aux autorités administratives et traditionnelles; visite des chefs-lieux de chaque province et de ses principaux monuments historiques et culturels; randonnées dans les parcs nationaux et les réserves naturelles de la province pour observer la faune et la flore locales; visite des montagnes, dunes de sable, lacs, oasis et palmerais, les rivières et cours d’eau, des tours en bateau et séance de détente et jeux aquatiques, balade en dromadaire; etc. Chaque province fera l’objet d’une exploration approfondie, avec des activités adaptées à sa spécificité géographique et culturelle;

Pour le coordinateur, ce voyage de découverte constitue une occasion unique de mettre en lumière les richesses touristiques du Tchad et d’inciter les jeunes à découvrir le grand Tchad sous un nouvel angle. “Nous invitons tous les amoureux de la découverte et de l’aventure à rejoindre cette activité touristique exceptionnelle, en parcourant notre pays. Vous contribuerez à la valorisation de notre patrimoine, au développement local et à la préservation de notre environnement”, appelle-t-il.