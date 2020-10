TIC : Reindos Technologies lance son Espace Tech

L’entreprise Reindos Technologie a organisé cet après-midi au sein de ses locaux, une conférence de presse pour annoncer le lancement officiel de son ‘’ Espace Tech’’.

L’Espace Tech fait désormais partie de la branche Reindos Technologies qui comporte en son sein plusieurs services. En plus du volet social, Reindos à travers son Espace Tech dédié à la vente des produits technologiques et des télécommunications a élargi ses prestations afin de répondre aux attentes des consommateurs locaux.

L’espace Tech

« Vous êtes sans ignorer que Reindos Technologies au-delà de son aspect commercial, elle se positionne depuis toujours comme une entreprise citoyenne et social d’où plusieurs activités associatives et projets ont été appuyés et qui ont d’impact positifs » souligne la directrice générale, Aicha Adoum Abdoulaye.

Reindos Technologie envisage mener d’autres actions telles que la sensibilisation sur les enjeux du numérique, promouvoir le talent du numérique, organiser des œuvres sociales…