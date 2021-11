Technologie : deux jours pour réfléchir sur l’évolution de l’Enastic

Les cadres de l’École nationale des technologies de l’information et de la communication (Enastic) et les experts en TIC du Tchad et d’ailleurs sont en atelier de réflexion sur les perspectives d’évolution de cette structure. C’est un atelier de deux jours qui se déroule dans un hôtel de N’Djaména.



“Qui veut aller loin ménage sa monture”. C’est cet adage qui a inspiré le ministère des Postes et de l’Economie numérique a organisé cet atelier de réflexion de deux jours. Son objectif ? Donner à l’Ecole nationale des technologies de l’information et de la communication (Enastic) des outils nécessaires lui permettant de se hisser sur le piédestal du numérique.



Durant les deux jours de l’atelier, les experts en TIC vont “dégager les forces et les faiblesses de l’Enastic tout en présentant des perspectives plus prometteuses”, affirme le ministre des Postes et de l’Economie numérique, Idriss Saleh Bachar qui souhaite que les réflexions qui seront faites pendant cet atelier permettent à l’Enastic de former des employeurs et non des employés.



“Avec la présence des éminentes personnalités du secteur de l’enseignement supérieur et de l’économie numérique, nous pensons que tout sera passé au peigne fin, pour qu’au sortir de cette assise, les grandes mesures et stratégies soient rendues disponibles pour que nos offres de formations soient adaptées au contexte actuel et futur de l’évolution technologique”, exprime le Directeur général de l’Enastic, Dr Haggar Bachar Salim.



L’atelier de réflexion “est à saluer du fait qu’elle permet d’évaluer le chemin accompli, en vue de faire une analyse des défis et des enjeux associés à sa mission”, déclare la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Lydie Béassemda.



A savoir, cet atelier de réflexion sur les perspectives d’évolution de l’Enastic qui dure deux jours est un moment de dialogue autour de l’assurance qualité.