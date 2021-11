Technologie : deux associations forment des jeunes sur les TIC

Plus de 30 techniciens sont outillés sur l’acceptation universelle de nom de domaine et des adresses.

Permettre aux jeunes techniciens de se familiariser à l’acceptation universelle de nom de domaine et des adresses, c’est le souci premier des associations House of Africa et Internet Society Tchad.



Elles ont organisé une formation ce 11 novembre. Elle consiste à démontrer et l’utilité du fonctionnement du DNS (Nom du domaine) au niveau régional, national et international aux techniciens. Elle s’inscrit dans le cadre du développement des technologies de l’information et de la communication (TIC). “Nous avons profité pour leur montrer les opportunités qu’ils peuvent avoir au sein de DNS”, a indiqué le vice-président de House of Africa, Batrane Adoum.



House Africa et ISOC TCHAD sont des associations qui militent dans le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication.



La formation a vu la participation de plus de 30 personnes toutes issues du domaine de la technologie.