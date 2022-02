Tech : Moukhtar Ali Mahamat met au jour un logiciel pour la gestion des armes légères et de petits calibres

Moukhtar Ali Mahamat, jeune ingénieur, a créé un logiciel pour la gestion des armes légères, de petits calibres et leurs munitions.

La nouvelle tombe à pic. A l’heure où des Tchadiens s’insurgent contre la circulation et la détention abusives des armes légères et de petits calibres par des civils, un jeune ingénieur a mis au point un logiciel devant servir à gérer ces instruments de guerre.

Selon l’ingénieur concepteur, Moukhtar Ali Mahamat, les responsables de la défense nationale rencontrent des difficultés dans leur service de gestion des armes qui, jusqu’ici, est manuel. Ce qui, justifie l’ingénieur, est à l’origine de ce projet de « création d’une application pour la gestion des armes légères et de petits calibres (ALPC)». Ce projet qui se concrétise va permettre au service de gestion des armes d’automatiser leurs enregistrements de sortie et d’entrée.

Pour ce qui est de l’analyse: “j’ai utilisé la méthode MERISE pour la modélisation de l’application. Le système de gestionnaire de base de données utilise le SQL/SERVER 2014 interfacé dans le VB.NET (Visual Basic 2012)” explique-t-il.

Avec les conflits qui naissent du jour au lendemain, avec l’insécurité qui va grandissant, les autorités administratives et militaires ont du mal à retracer la provenance des armes que détiennent les civils. “La base de données en version papier disponible actuellement, rend difficile la connaissance précise et actualisée des nombres mobilisables”, fait savoir l’ingénieur.

Une arme est attribuée comme suit :

Le numéro unique de l’arme ;

La marque de fabrication ;

Le calibre de l’arme ;

Le pays de fabrication ;

L’unité auprès de laquelle l’arme est en dotation ;

L’agent à qui l’arme a été confiée (Uniquement pour les armes individuelles) ;

La date d’inclusion de l’arme dans le registre ;

La photo de l’arme.

Les attributs de munition qui sont:

Le code de marquage,

Le type de munition,

Le calibre,

La quantité,

L’unité à laquelle le lot des munitions est en dotation ou les agents qui utilisent ces munitions,

Etat du lot (fonctionnel, obsolète, surplus, déclassé ou périmé).

La mise en place de cette application au sein de chaque corps du Tchad apporte les solutions suivantes :



Faciliter l’enregistrement d’entrée et de sortie des armes et munitions,

La recherche des armes et munitions par leurs identifiants uniques dans l’Armurerie,

L’archivage des armes et munitions,

La traçabilité, à qui l’arme ou munition en dotation,

L’impression de la liste de toutes les armes, munitions et les militaires,

La modification d’entrée et sortie, etc.

Pour la réalisation de la base de données, l’ingénieur Moukhtar Ali Mahamat a choisi la méthode MERISE. Elle est reconnue pour sa capacité à produire des bases de données correctes et cohérentes. La première étape consiste au recueil d’informations permettant d’obtenir le MCD. A partir de ce dernier, le dictionnaire de données documents contenant les tables de la base de données est établi et est dès lors facilement implémentée en Microsoft SQL/SERVER 2014.

« Après l’analyse on a pu concevoir cette application qui permet de rendre possible l’enregistrement, l’affichage, la modification et la recherche de chaque information enregistrée dans la base de données. Et également d’afficher l’historique des armes en dotation ou confiée (unité, agent) et l’impression de chaque information », conclut-il.