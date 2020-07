Tchad : voici les recommandations de l’atelier sur le développement du numérique et des postes

TECHNOLOGIE – A l’issue de deux jours des travaux, les participants à l’atelier national de validation du Plan stratégique de développement du numérique et des postes 2020-2030 ont validé le document technique.

Au cours de l’atelier de validation, experts et politiques ont passé en revue le contenu du document du plan stratégique 2020-2030 soumis à leur appréciation. « Nous voudrions remercier en particulier les représentants des structures et institutions invités à cet atelier pour leur riche participation » apprécie le ministre des Postes et des NTIC, Idriss Saleh Bachar lors de son discours de clôture.

Les échanges et discussions qui ont eu lieu lors des travaux de l’atelier national de validation du plan stratégique décennal ont permis de formuler quelques principales observations et recommandations résumées ci-dessous :

Mettre en place au niveau de l’ARCEP un mécanisme de régulation du marché des transferts électroniques d’argent ;

Moderniser la STPE pour offrir un service de qualité aux consommateurs ;

Mettre en place au MPEN un mécanisme de soutien financier en vue de la participation des cadres de la STPE aux rencontres internationales ;

Etudier la possibilité au niveau du ministère d’imposer au PME et PMI les lignes fixes ;

Privilégier les Bandes développées sous des logiciels libres en lieu et place d’ORACLE qui est très cher ;

Acquérir un système de brouilleur de signal radioélectrique frontalier ;

Encourager le développement des réseaux communautaires en zones rurales non couvertes ;

Prendre en compte la qualité des services des appels téléphoniques ;

Renforcer l’état des lieux du passage d’analogique au tout numérique ;

Développer et renforcer les MARKETPLACE ;

Concevoir et mettre en œuvre une ville intelligente ;

Mettre en place un baromètre du numérique ;

Renforcer les capacités des agents et cadres de l’Etat pour une bonne gouvernance numérique ;

Moderniser et maintenir les infrastructures numériques de l’Administration publique.