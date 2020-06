Tchad : optimiser la reprise post covid-19 en misant sur le digital

ECONOMIE – L’association Femme aussi (Afema) et son partenaire Watch Africa Development lancent ce vendredi 26 juin, la campagne « Une entreprise = un site web », à la faveur des entreprises tchadiennes et des particuliers.

Les survie d’une entreprise est liée à sa visibilité. Depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19, les entreprises ont été durement impactées, constatant la baisse de leurs chiffres d’affaire. C’est ainsi que l’Association femme aussi a décidé de militer pour les entreprises. Afin que la reprise des activités soit plus fructueuse pour elles, Afema les invite à adhérer au projet « Une entreprise = un site web ». Une initiative qui propose l’élaboration à moindre coût des sites web pour les entreprises.

L’association Femme aussi s’est associée pour l’occasion à la plateforme Watch Africa Development filiale de ProTchad Technologie afin de booster la notoriété et les chiffres d’affaire des entreprises locales. « Aujourd’hui, avoir un site web pour une entreprise n’est plus une question mais une nécessité » indique Nétoua Ernestine, présidente d’Afema avant d’ajouter qu’en avoir un permettra de gagner en visibilité, en crédibilité et de faire des économies.

La campagne une entreprise = un site web prendra fin le 30 juillet.

Les entreprises intéressées pourront avoir plus d’info en cliquant ici : https://watch-ad.co/afema-milite-en-faveur-de-la-conception-de-votre-site-web-a-moindre-cout/