Tchad : les ordinateurs Toumaï certifiés aux standards internationaux

TIC – Toumai Hanana Technologie Conglomerat annonce ce lundi 24 août que les futurs ordinateurs portables Toumaï ont passé avec succès les tests de certification au standard international en matière de qualité et la certification ROSH &CE.

Les futurs ordinateurs portables Toumaï destinés aux étudiants et enseignants dont la mise à disposition est prévue pour fin septembre ont été testés de bonne qualité selon les normes internationales. C’est l’annonce qu’a faite ce 24 août, le président directeur général de Toumai Hanana Technologie Conglomerat, Sigui Pouidankréo.

Dans son communiqué, le PDG de Toumai Hanana Technologie Conglomerat indique que les ordinateurs Toumaï peuvent être exportés en Europe. En effet, ils répondent aux normes européennes (CE). Ce qui constitue un indicateur principal de la conformité d’un produit aux législations et directives européennes en vigueur depuis 1993.

La certification ROSH &CE, quant à elle, est une directive européenne qui vise à limiter l’utilisation de six substances dangereuses et néfastes pour la santé dans tout type de produits mis en vente (le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome, hexavalent, les polybroobiphenyles). C’est le cas notamment dans les équipements informatiques et de télécommunication, les appareils électriques et électroménagers.

Les ordinateurs Toumaï dont disposeront les étudiants et les enseignants en septembre, ont les caractéristiques suivantes : 4+64 Go en principal, vendu sous forme de kits intégrant un disque dur externe de 160 Go. Ils sont dotés de deux fréquences Wi Fi de 1.5 ghz et 5 ghz, un antivirus, un modem de connexion, une formation gratuite sur l’écosystème Windows, le pack office en tant que valeur ajoutée.