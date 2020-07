Tchad : le plan stratégique de développement du numérique et des postes est validé

L’atelier national de validation du Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 (PSDNP) s’est achevé cet après-midi du 16 juillet à N’Djamena.

Après deux jours de réflexion et des travaux autour du développement du secteur du numérique au Tchad, les participants ont examiné l’ensemble des sujets liés à l’écosystème des TIC. La validation technique de la stratégie décennale au cours de cet atelier permet de passer à l’étape de la mobilisation des ressources et de sa mise en œuvre.

La nouvelle stratégie décennale de développement du numérique et des Postes va aider à rebâtir un écosystème dynamique en réalisant les six objectifs globaux permettant de contribuer à l’horizon 2030 à une meilleure économie nationale.

A partir d’une vision stratégique, le projet se fixe 06 objectifs globaux dont l’atteinte repose sur 07 objectifs stratégiques conduisant à définir 09 axes stratégiques. Ces derniers comportent 30 programmes totalisant 79 projets desquels découlent 277 sous-projets.

La stratégie décennale ambitionne d’insérer le Tchad dans le concert africain et mondial des compétitions économiques, technologiques et de développement. Elle tire sa légitimité de sa méthodologie qui, à partir d’un état des lieux partagé par ses acteurs. Cette stratégie a impliqué les partenaires techniques et financiers dont les apports constituent un espoir pour sa mise en œuvre.