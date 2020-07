Tchad : le ministre Issa Doubragne se félicite du projet d’interconnexion des villes

Ce mardi 7 juillet, le ministre de l’Economie et de la Planification du Développement, Issa Doubragne, a pris part au lancement du projet de modernisation des infrastructures et des communications électroniques au Tchad. C’est en compagnie de plusieurs autres personnalités.

Le ministre de l’Economie et de la Planification du Développement a salué un projet qui offre des opportunités de performances et des raccourcis bénéfiques au Tchad. « Qui ici peut sous-estimer le fort potentiel de création d’opportunités et d’emplois que va procurer dans un avenir très proche cet important projet ? » s’est interrogé Issa Doubragne.

Le projet de modernisation des infrastructures et des communications électroniques au Tchad couvre, en effet, au moins neuf provinces du Tchad à savoir : le Logone Oriental, le Mandoul, le Moyen-Chari, le Salamat, le Dar Sila, le Ouaddaï, le Wadi Fira, l’Ennedi Est et l’Ennedi Ouest.

Avec la réalisation de ce projet, Issa Doubragne a déclaré qu’il « n’est plus une illusion aujourd’hui de dire que notre pays entre de plein pied dans l’ère de l’économie numérique avec toutes les performances et raccourcis bénéfiques qu’elle offre pour le développement ».

Pour le ministre en charge de l’Economie, « ce projet fait partie des cinq projets prioritaires d’un montant global de 863 millions de dollars que le Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno a personnellement présentés à son homologue Xi Jinping lors du sommet sino-africain à Beijing en septembre 2018 ».

Le ministre Issa Doubragne se réjouit de l’aboutissement des négociations tout en reconnaissant les efforts de l’ambassadeur chinois au Tchad, Li Jin Jin. Il invite ce dernier « à s’investir encore plus pour soutenir les négociations en cours pour le financement de la phase 2 du projet d’électrification de la ville de N’Djamena dun montant de 220 millions de dollars ».