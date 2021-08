Tchad : Internet Society lance la semaine de l’Internet

Ce 07 août 2021, la plateforme Internet Society Chad Chapter a organisé un point de presse au centre Almouna en vue d’annoncer la semaine de l’Internet au Tchad.



Dans sa mission de promouvoir et vulgariser le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication au Tchad, Internet Society a vu le jour en 2008. Elle se veut non lucrative et initie en décembre 2014, la première édition de la fête tchadienne de l’Internet.



Internet Society organisé la 6e édition de cette fête prévue du 19 au 26 novembre 2021 à N’Djamena sous le thème ‘’Croyons en un monde où Internet représente une opportunité’’. Une fête qui sera marquée par des journées portes ouvertes à la découverte de l’Internet et ses multiples opportunités et des stands d’aide et d’apprentissage autour de : comment ouvrir son compte, configurer son téléphone, apprendre en ligne, acheter en ligne et autres.



A l’issue de cette édition, le meilleur médias en ligne, meilleur blogueur et meilleur pourvoyeur d’Internet au Tchad seront désignés.