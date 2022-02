Tchad : 8 recommandations pour mettre en place la stratégie nationale de cybersécurité

Les travaux sur l’évaluation et la mise en place de stratégie nationale de cybersécurité au Tchad se sont achevés.

Ils ont été tenus en plénière. Environ 100 représentants des institutions du pays et de la sous-région ont bénéficié des présentations faites par des experts venus de divers pays.

Durant trois jours, des experts en cybersécurité se sont entretenus avec les participants sur des aspects notamment : méthodologie d’évaluation, politique stratégique de cybersécurité, commerce en ligne, bancaire et liée à la sécurité, cadre juridique et réglementaire et les normes de technologie. Aux sortis des ateliers, les participants ont recommandé ce qui suit au gouvernement.



-Élaborer dans les meilleurs délais la stratégie nationale de la cybersécurité avec la participation active de l’ensemble de l’écosystème de cybersécurité



-Identifier tous les services critiques dans tous les secteurs et les doter d’outils performants et matière de cybersécurité



-Renforcer les capacités des cadres de toutes les institutions critiques à l’effet de les rendre apte à implémenter dans les domaines respectifs la déclinaison sectorielle de la stratégie nationale de cybersécurité



-Renforcer la coopération avec toutes les institutions internationales spécialisées en cybersécurité en vue de sécuriser leur cyberespace.



-Accélérer la mise en place du data-centers en vue de mutualiser les données jusque-là éparpillées dans les différentes institutions nationales.



-Veiller à la ratification de la convention de Budapest et à la vulgarisation de différents textes en matière de cybersécurité



-Veiller à la protection des enfants en ligne en mettant la restriction d’accès appropriée et des systèmes de contrôle parental.



-Veiller à l’intégration de la dimension de cybersécurité dans tous les projets informatiques des institutions publiques et privées.

Sur la base des résultats et recommandations de cybermaturité, des experts ont indiqué que l’Union internationale des télécommunications (UIT) en collaboration avec les autorités du Tchad « identifiera des points spécifiques d’intervention politique et les hiérarchisera afin que la stratégie nationale de cybersécurité soit fondée sur des données empiriques ». La mise en œuvre de la stratégie de cybersécurité permettra au Tchad de renforcer sa sécurité et son infrastructure numérique.