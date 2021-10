Panne mondiale pour Facebook, Instagram, Messenger et Whatsapp

Les réseaux sociaux Facebook, Instagram et les messageries WhatsApp et Messenger sont actuellement inaccessibles après une panne mondiale.

Il s’agirait d’une panne mondiale occasionnée par un problème de DNS (Domain Name System) et de routage. Selon les experts, c’est un service indispensable pour qu’un nom de domaine par exemple Facebook.com puisse renvoyer vers l’adresse du site demandé.

“Nous avons conscience que certains utilisateurs ont des problèmes pour accéder à nos produits ou applications. Nous travaillons à remettre tout en ordre le plus vite possible et nous nous excusons pour tout désagrément“, a déclaré une porte-parole du groupe Facebook.