Ouverture d’un atelier de concertation entre les acteurs du marché de l’Internet au Tchad

Le ministère des postes et de l’économie numérique organise un atelier de concertation entre les acteurs du marché de l’Internet au Tchad, ce mercredi 26 janvier à la bibliothèque nationale.

De nombreux enjeux sous-tendent la promotion de l’utilisation de l’Internet et il est impérieux de mieux organiser son écosystème. Dans ce sens, l’organisation d’une concertation entre les différents acteurs qui en sont concernés est non seulement une nécessité mais aussi un devoir. En effet, l’accès à l’Internet doit être considéré comme un droit pour chaque citoyen, ceci en ce sens que cet outil contribue au bien-être économique et social des populations, au même titre que l’éducation et la santé.

Dr Saleh Bachar, ministere de l’Economie numérique, souligne que l’on ne saurait parler de la fourniture de service Internet sans évoquer la question des moyens ou infrastructures de transport de communications électroniques qui sont absolument indispensables. ” L’accès à l’internet est aujourd’hui au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, dans tous les pays du monde et singulièrement, dans ceux en développement, pour lesquels, la problématique est celle de trouver les voies idoines afin que le plus grand nombre possible de la population puisse accéder à cet outil de communication“, a précisé Dr Bachar.

“Les consommateurs nous attendent sur le terrain avec un service de qualité mais beaucoup plus un service accessible sur les coûts. Il faut que la réduction de tarifs soit appliquée. On attend à la fin vos recommandations“, conclut-il.