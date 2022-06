Organisation du dialogue : le PNUD offre des équipements audiovisuels au CODNI

Le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) a offert des kits constitués d’équipements de retransmission publique, ce 13 juin 2022, au Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI).

Ces équipements composés de projecteurs, d’écrans géants, d’ordinateurs et d’amplificateurs seront installés au palais du 15 janvier et aussi dans les provinces. Ces matériels permettront de retransmettre le déroulé des travaux du dialogue national inclusif afin que les Tchadiens qui n’auront pas la possibilité d’être au palais du 15 janvier et notamment ceux des provinces de suivre en direct ce grand évènement.

Ces équipements ont été reçus des mains du représentant pays du PNUD, Kamil Kamaluddeen par le ministre d’État chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, par ailleurs président du CODNI, Acheik Ibn Oumar.