Le Tchad occupe la 47ème place du classement de data mobile le plus cher en Afrique

Le Tchad occupe la 221ème place mondiale sur 238 pays et 47ème en Afrique où le coût moyen d’un Gigaoctet de data mobile est le plus cher selon le classement 2020 du site ‘‘cable.co.uk’‘.

La Somalie est devenue le 1er pays d’Afrique et le 7ème au monde où le coût moyen d’un Gigaoctet de data mobile est le plus abordable. Il coûte 0,50 dollars US selon les données du marché de la data de 238 pays rassemblées par le site ”cable.co.uk” dans son étude intitulée ” Worldwide mobile data pricing : The cost of 1GB of mobile data in 228 countries”. C’est un énorme bond réalisé par le pays en l’espace de 12 mois. En 2019, il occupait encore la 134ème place mondiale et la 37ème place du continent avec un coût moyen du Go évalué à 6,19 dollars US.

Au contraire de la Somalie, le Bénin est demeuré parmi les pays d’Afrique où le prix moyen du Go demeure très cher. Ce prix moyen a même encore augmenté comparé à 2019. Le pays qui occupait la 215ème place mondiale et 49ème place africaine en 2019 avec un prix moyen de 20,99 dollars US occupe désormais la 222ème place mondiale et 48ème place africaine avec un coût moyen du Go mobile estimé à 27,22 dollars US.