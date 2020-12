L’ADETIC lance la semaine de la solidarité numérique du genre à Abéché

L’Agence de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (ADETIC) a procédé ce mercredi 23 décembre 2020 à l’ouverture de la semaine de la solidarité numérique du genre à Abéché.

Le constat par rapport à l’intégration du genre féminin dans le secteur des TIC au Tchad est alarmant : faiblesse des effectifs féminins dans les filières scientifiques et techniques ; inégalité d’accès à l’emploi dans les TIC ; déséquilibre entre les sexes dans le secteur des TIC…

C’est pour cette raison que l’Agence de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication a initié la semaine de la solidarité numérique du genre pour renforcer la contribution des femmes au développement du secteur numérique au Tchad.

« Les TIC permettent aujourd’hui de faciliter le travail des femmes dans divers domaines, et ce, via un accès facile à l’information et une capacité accrue d’acquérir connaissances et compétences. Elles constituent une grande possibilité pour autonomiser les femmes et renforcer leur contribution au développement communautaire », souligne le DG de l’ADETIC, Acyl Mahamat Acyl.

L’accès aux TIC aide également les femmes à accroitre leurs compétences en communication et en capacité de gestion et dans une participation accrue à la gouvernance.

Le projet de la solidarité numérique du genre est basé sur une approche locale et globale. Le programme aborde les questions, processus et pratiques liés à l’Internet et tient compte des évolutions majeures dans le domaine. L’enseignement se fait à travers un modèle d’apprentissage par les pairs, d’exercices pratiques, ainsi que de mentorat d’experts mondiaux du domaine.

Les bénéficiaires de la formation

La cérémonie du lancement de la semaine de la solidarité numérique a vu la participation du directeur général adjoint du Ministère des Postes et de l’Economie Numérique, le secrétaire général de la Province du Ouaddaï, le DG de l’ADETIC, le Préfet de Ouara et le Maire 1er adjoint de la ville d’Abéché.