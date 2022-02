House of Africa célèbre la 19è édition de la journée mondiale de “l’Internet plus sûr” avec les élèves du lycée féminin

House of Africa a célébré la 19e édition de la journée mondiale de “l’Internet plus sûr” en animant une causerie-débat éducative et interactive avec les élèves du lycée féminin d’Amriguebé de N’Djamena ce mardi 8 février.

La journée mondiale pour un “Safer Internet Day” ou “l’Internet plus sûr” est un évènement mondial annuel célébré chaque année le deuxième jour de la deuxième semaine de février. Cette journée vise à informer, à sensibiliser à la bonne utilisation des réseaux sociaux et de l’Internet auprès des élèves, les enfants, les parents et la communauté éducative.

Dans le cadre de ses activités, House of Africa, point focal de Safer Internet Day au Tchad, a célébré l’édition 2022 sous le thème “Ensemble pour un Internet meilleur”. Ce thème permet d’approfondir avec les élèves sur la bonne pratique de l’utilisation des réseaux sociaux et de l’Internet, de contrecarrer le harcèlement en ligne, les astuces pour de recherche des ressources éducatives sur internet, encourager les comportements responsables en ligne…

Les deux panelistes, Gabdibé Gab-hingonne et Batrane Adoum ont d’abord défini ce que c’est que l’internet avant de venir sur son utilisation. ” L’internet n’est pas les réseaux sociaux, Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessible au public des services divers et variés comme le courrier électronique et le World Wide Web (plus couramment appelé Web). Les réseaux sociaux permettent les échanges, vendre les articles et avoir des informations“, souligne madame Gabdibé Gab-hingonne.

Selon elle, si on utilise les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, WhatsApp,…) en utilisant les images ou vidéos, à part les Mb que l’on achète, vous devriez poser la question pourquoi c’est gratuit ? “Les informations (images ou vidéos) que vous mettez sont gardées quelques parts. Un jour les gens vont utiliser contre vous” relève Gabdibé Gab-hingonne sur l’utilisation négative de l’internet.