Facebook lance l’édition 2021 de “Mon Univers Digital” en Afrique subsaharienne

Ce 26 octobre 2021, Facebook a annoncé le lancement de l’édition 2021 de “Mon Univers Digital” (My Digital World).



"Mon Univers Digital" est un programme d'éducation numérique accessible dans toute l'Afrique subsaharienne et conçu pour fournir aux jeunes et au grand public les compétences nécessaires pour naviguer dans les espaces numériques de manière sûre et responsable. L'édition 2021 de "Mon Univers Digital" est désormais accessible sur le nouveau site web qui accueille un nouveau contenu actualisé et adapté aux besoins d'aujourd'hui.



Le programme fournit des formations et des ressources aux éducateurs et aux formateurs leur permettant d’aider les jeunes à travers l’Afrique subsaharienne avec des informations et des compétences pour s’épanouir dans un monde de plus en plus complexe et connecté.



“A travers le programme Mon Univers Digital, Facebook rentre en contact avec les apprenants de toute la région et améliore la communauté numérique en Afrique subsaharienne », a déclaré Phil Oduor, responsable des programmes pour l’impact économique et l’éducation numérique chez Facebook. “Conçu pour les jeunes âgés de 13 à 18 ans dans les communautés high-tech et low-tech, le programme fournit des instructions étape par étape avec la possibilité de l’adapter à leurs besoins et à leur environnement d’apprentissage. Les modules aident les participants à acquérir des compétences tangibles telles que la protection des données personnelles, l’identification de sources fiables, la reconnaissance des thèmes de désinformation et la compréhension de ce qui constitue des relations saines en ligne “, ajoute-t-il.





Les modules de “Mon Univers Digital” se répartissent en six piliers :



-introduction à l’apprentissage numérique : démontrer aux apprenants ce qu’est Internet, identifier les informations qui peuvent être partagées sur Internet, déterminer les différentes méthodes d’accès à l’information en ligne, et identifier les avantages, les rôles et les responsabilités de la citoyenneté numérique;



-fondements numériques : apprendre aux apprenants à tirer parti des outils pour protéger leurs appareils numériques et leurs données personnelles en ligne, ainsi que celles des autres;



-bien-être numérique : soutenir la capacité des apprenants à s’engager en ligne avec les autres (individus et collectivité) de manière empathique et positive, à protéger leur santé physique et mentale et à explorer leur identité;



-engagement numérique : Aider les apprenants à développer leurs fonctions exécutives, leur esprit critique et les compétences nécessaires pour évaluer et partager des médias et des informations en ligne, ainsi que pour s’engager dans des cultures et des contextes différents;



-autonomisation numérique : aider les apprenants à utiliser la technologie et les médias sociaux pour créer des changements positifs et de meilleures opportunités pour eux-mêmes, leurs communautés et le monde;



-opportunités numériques : préparer les apprenants à créer les prochaines innovations dans la technologie et à réussir dans leurs carrières et parcours.





Au fil des ans, Facebook a formé des milliers de jeunes africains par le biais de programmes d’éducation numérique en Afrique subsaharienne, tels que “Safe Online with Facebook” au Nigeria, “Ilizwe Lam” en Afrique du Sud et “eZibo” en Zambie. Déjà en place en Éthiopie, en Côte d’Ivoire, au Kenya et au Sénégal, “Mon Univers Digital” sera lancé cette année au Ghana, en partenariat avec Junior Achievement Ghana.



Tout le contenu est disponible et peut être consulté gratuitement, le programme sera disponible en anglais, français, kiswahili et amharique.



"Mon Univers Digital" de Facebook s'est associé à des organisations d'Afrique subsaharienne pour développer les modules d'apprentissage et les ressources du programme.