Technologie : des sites internet conçus pour 4 communes

Publié le 03-06-2023





Une cérémonie de présentation suivi du lancement officiel de sites internet de 4 communes a eu lieu le 1er juin 2023, dans les locaux de WenakLabs.

Dans le cadre du projet portant réduction de fracture numérique financé par l’agence allemande de développement (GIZ) que des sites internet ont été conçus par WenakLabs pour les communes de Massakory, Massaguet, Moussoro et Mao.

L’objectif de ces sites est de rendre visible les activités que mènent les communes concernées, de communiquer sur leurs besoins auprès de leurs administrés et de donner la chance aux bailleurs d’identifier les besoins afin d’y investir.

Ces sites internet comportent plusieurs onglets notamment une page consacrée à la présentation de la ville, une page qui présente les différents services (pharmacies, hôpitaux, commissariats et gendarmeries) mais aussi une page pour découvrir les différents projets en cours dans chaque localité.

Abbatcha Ali Moussa, directeur des infrastructures des TIC à l’Agence de développement des technologies de l’information et de Communication (ADETIC) constate que le nom du domaine attribué à ces sites est com or il y a le nom du domaine td (Tchad) qui est là. “Nous sommes disposés à travailler pour donner ce nom du domaine à ces domaines. Nous pouvons aussi vous appuyer sur l’aspect renforcement des capacités pour mieux maîtriser l’animation de ces sites”, a-t-il suggéré.

Selon Fadoul Hisseine Abba, directeur des opérations au sein de WenakLabs, ces sites internet représentent un atout pour les communes bénéficiaires et leurs permettaient d’avoir une large visibilité sur leurs activités et avoir la possibilité d’acquérir d’autres investissements.