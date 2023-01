TECHNIDEV récompense les meilleurs élèves de l’école du site des sinistrés de Toukra

Pour encourager les meilleurs élèves du premier trimestre de l’école de fortune des sinistrés de Toukra, dans le 9e arrondissement de N’Djaména, l’ONG Institut des technologies innovantes pour le développement (TECHNIDEV) leur a remis symboliquement des sacs.

Les victimes des inondations, survenues courant octobre et novembre 2022 à N’Djamena, ont été délocalisées dans plusieurs sites dont celui de Toukra.

Dans l’urgence, des salles de classe ont été construites pour éduquer les enfants. Cette école de circonstance a ouvert ses portes le 2 novembre avec plus de 1800 élèves. Mais, à la composition du 1er trimestre, informe le directeur de cette école, Neuzilka Patience, seulement 555 élèves étaient présents. Les résultats donnent un taux d’admission de 71, 36%. Les deux premiers, appartenant au niveau CM1, totalisent une moyenne de 8,60/10. ‘’Les résultats sont satisfaisants’’, apprécie-t-il, demandant aux élèves, parents et autorités de s’investir pour avoir des résultats ”beaucoup plus satisfaisants”.

Le directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’Education nationale, Latouvaïssou Vaïnao, salue le courage de ces élèves et l’adaptation dont ils ont fait montre.

Comme le site de Toukra, indique le directeur administratif et financier de TECHNIDEV, Joseph Dibotto, d’autres écoles temporaires ont été ouvertes à N’gueli et Koundoul, couvrant ‘’5000 enfants’’ et mobilisant ‘’plus de 60 enseignants’’.