Wenaklabs initie des élèves aux outils numériques

L’incubateur numérique Wenaklabs initie ce vendredi 26 novembre des élèves aux outils numériques.

Cette activité dénommée « numérisante » s’inscrit dans le cadre du mois du numérique. Elle se veut une niche des filles passionnées de ce domaine et qui savent en tirer la valeur ajoutée. « Pour un début, nous allons les enseigner notamment comment faire une présentation dans Power point, comment créer un compte zoom, y organiser et planifier une réunion et l’annoncer », explique la formatrice Amzine Amine Djalal.

Cette activité qui est à sa troisième édition est partie du constat selon lequel peu de jeunes filles s’intéressent aux métiers du numérique. « Quand on essaye de faire un petit sondage par rapport aux gens qui interviennent sur le plan du numérique, il est rare d’avoir de filles. Et pourtant, nous sommes à l’heure du numérique donc on aimerait les amener à ouvrir une fenêtre dans ce domaine », interpelle le responsable de programmes à Wenaklabs, Fadoul Hissein. Une trentaine d’élèves participent à cette formation.

WenakLabs est un laboratoire de fabrication numérique qui a pour but la création d’un plateau d’expressions. Il ambitionne de rassembler les passionnés de la création numérique afin de stimuler l’esprit de créativité et de partage de connaissances.