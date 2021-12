Voici les membres du comité de normalisation de la Fédération Tchadienne de Football

La FIFA vient de nommer les membres du comité de normalisation pour chapeauter la Fédération tchadienne afin d’organiser les élections de nouveaux comités exécutifs.

L’annonce a été faite par un courrier de la FIFA ce mardi 21 décembre 2021. Le comité de normalisation est composé de :

Jacqueline Moudeina (Présidente)

Nair Abakar (Vice-président)

Moussa Abakar (Membre)

Eugénie Mbainaye (membre)

Ces membres rentreront en fonction immédiatement selon le communiqué de la FIFA. Le comité de normalisation œuvrera en qualité de commission électorale dont les décisions seront prises en premier et dernier ressort. « Et aucun membre ne sera éligible pour les postes à pourvoir lors des élections en question, et ce même s’ils venaient à démissionner du comité de normalisation ou en être remercié » précise la FIFA.