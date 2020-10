Voici les critères à remplir pour être candidat au Conseil national consultatif des jeunes

Par un point de presse fait ce 27 octobre, le coordonnateur général du comité d’organisation du congrès du Conseil national consultatif des jeunes (Cncj), l’inspecteur général du ministère de la Jeunesse et des sports, Hissein Frédé, a dévoilé le programme de ce congrès et les critères d’éligibilité des candidats.

Ce congrès du Cncj, à l’issue duquel le nouveau bureau sera mis en place, est prévu du 03 au 05 décembre 2020. « Je tiens à informer les organisations des jeunes, les pouvoirs publics, les partenaires au développement que le seul interlocuteur entre les organisations des jeunes et le ministère de tutelle reste le Bureau exécutif en place », a martelé Hissein Frédé, l’inspecteur général du ministère en charge de la jeunesse et des sports et coordonnateur général du comité d’organisation de ce congrès.

Voici les critères à remplir pour être candidat aux différents postes :

Etre de nationalité tchadienne ;

Etre âgé de 18 à 35 ans ;

Appartenir à une association des jeunes légalement constituée, et répertoriée au ministère de la Jeunesse et des sports et/ou au Conseil national consultatif des jeunes ;

Ne pas cumuler des fonctions de représentant des jeunes dans des institutions de la République, et/ou dans toute autre organisation au niveau régional et international ;

Etre dûment mandaté par son organisation ;

Avoir au moins 5 ans d’expérience dans la vie associative ;

Avoir le niveau minimum de baccalauréat ;

Avoir la maitrise d’une des langues officielles du Tchad.

Le dépôt des dossiers est fixée du 28 octobre au 27 novembre, au ministère de la Jeunesse et des sports.