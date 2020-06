Vidéo. Reprise des cours, on a fait un tour dans quelques lycées de la capitale

VIDEO – Jeudi 25 juin, reprise officielle des cours. L’effectivité a été observée dans quelques écoles. Pas d’accolade de retrouvaille, les élèves sont sur le strict respect des mesures barrières.

Les élèves en classes d’examen ont repris les cours ce jeudi 25 juin. Au lycée Sacré-Cœur, lycée technique commerciale, lycée de Walia, la reprise est effective. Le constat est fait, pas d’accolade ni de salutation main dans la main. Les chefs des établissements veillent sur le strict respect des mesures barrières.

Devant le portail et dans les cours, les sceaux pour le lavage des mains sont bien posés. Les élèves se lavent les mains avant de faire leur entrée. Chaque élève est muni d’un cache-nez.Dans cet élan, l’on peut se rassurer sur la bonne continuation des cours et la non propagation de la Covid-19.

Pour cette reprise des classes, le ministre de l’éducation s’est rendu sur le terrain pour constater l’effectivité. Il encourage les jeunes à bien se protéger et ne pas négliger les gestes barrières.