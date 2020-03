VIDEO. Marie Paget, un combat pour valoriser les peaux métisses et noires

DIASPORA – Tchadinfos vous propose de découvrir des acteurs de la diaspora tchadienne qui font bouger les lignes. Pour ce premier numéro, rencontre avec Marie Paget, créatrice de la marque de produits de beauté Amétis.

L’idée lui est venue à l’adolescence. Alors qu’elle voulait prendre soin de sa peau, elle ne trouve aucun cosmétique adapté à sa carnation. Des années plus tard et après des études de marché, elle se lance dans l’aventure entrepreneuriale et créé Amétis, une marque de produits de beauté dédiée aux peaux métisses et noires.

« Je voulais une marque pour elles ! », se targue l’entrepreneuse basée à Lyon. Et d’ajouter : « C’est élégant, raffiné, pur avec des produits de qualité pour une clientèle moyenne et haut de gamme ». Le point fort de la marque : l’utilisation de matières premières telles que le moringas, le karité ou encore le jojoba. Des plantes et huiles bien connues des femmes tchadiennes qui rappelle à Marie Paget ses origines dans les palmeraies de Faya-Largeau.

Âme métisse, âme généreuse…

Marie ambitionne de créer un comptoir de matières premières afin de permettre aux productrices tchadiennes de vendre le fruit de leur travail aux grands laboratoires de cosmétiques au juste prix, sans intermédiaires.

« Pour le futur d’Ametis, ce qui est important, c’est de pouvoir aider les femmes à travers une association. Les femmes qui ont une coopérative, les femmes qui travaillent toutes seules dans leur coin à travers une centrale d’achat pourront vendre leurs produits. Ametis par le biais de son comptoir des produits tchadiens sera le tremplin entre le Tchad et la France. »