VIDEO. Les restaurants de N’Djamena impactés par la Covid-19

VIDEO – Depuis la crise sanitaire, les restaurants de N’Djamena subissent une énorme perte financière. Certains d’entre eux évoluent avec des nouvelles stratégies. Ils ont appris à s’adapter à la situation. A quelle hauteur s’évalue la perte ?

La pandémie de la Covid-19 a touché nombre de restaurants de N’Djamena. Ces commerces ont perdu au total 488.531.250 francs CFA. Selon les données de la Chambre de commerce, chaque restaurant de N’Djamena perd 125 000f CFA par jour. Pour les commerces, ces pertes sont colossales. Certains restaurants sont tombés en faillite.

D’autres ont fini par comprendre et ont saisi l’occasion pour améliorer et s’adapter à la situation. C’est le cas du restaurant N’Djamena Food qui a su s’organiser en créant d’autres services, notamment la livraison Express. Ce service est selon la gestionnaire, Khadidja Armyaou, avantageux pour les organisations et entreprises. « Les prix leur vient à moindre coût et ils ont près de vingt plats », dit-elle.