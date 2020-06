VIDEO. Les élèves sont-ils prêts pour composer les examens ?

VIDEO – Les cours reprennent le 25 juin dans les établissements scolaires. Les examens sont prévus dans moins de deux moins. Les élèves en classes d’examen sont en plein préparatif. Mais ce temps restant est-il suffisant pour affronter les épreuves ?

25 juin, c’est la reprise des cours pour les classes d’examen sur l’ensemble du territoire. Selon le ministre de l’Education, plus de 60% du programme annuel est déjà atteint. L’Unesco valide donc l’année académique. Les élèves et leurs encadreurs ont en gros un mois pour se remettre au travail pour affronter les examens qui se dérouleront en août. Un mois serait-il suffisant pour relancer la machine et préparer les élèves aux différentes épreuves des examens ?

Beaucoup parmi les élèves se plaignent de ce laps de temps. « Etant à la maison, je n’ai pas pu étudier parce qu’il y a trop d’occupations telles que les tâches ménagères » a déclaré Rebecca, élève en classe de Terminale G2. Tout comme elle, d’autres se retrouvent dans la même situation. « Je préfère qu’on nous laisse composer en septembre. C’est ainsi qu’on pourra bien réveiller nos consciences. Sinon, actuellement le temps nous est insuffisant » a ajouté une autre terminaliste.