VIDEO. Les couturiers, victimes de Coronavirus

VIDEO – Les tenanciers des ateliers de couture sont au bord de la faillite. En temps normal, en cette période qui précède la fête de ramadan, ils se frottent les mains. Mais aujourd’hui, ils subissent de plein fouet la crise économique liée à la Covid-19. Voici comment ils tentent de survivre.

Tout est à l’envers. En cette période de crise économique liée à la Covid-19, les activités dans le secteur de la couture ne sont plus fructueuses. Pas de commande, pas de clientèle. Dans cet atelier de *Mahamat* à Djamalbar, aucun client n’est venu depuis près de trois jours. A l’entendre parler, le chef d’atelier se plaint de la recette. « Avant, nous ne pouvions plus recevoir de tissu à cette heure. Mais actuellement c’est grave. Même à deux jours de la fête nous sommes prêt à accepter. Malheureusement, personne ne vient. On ne fait que venir chaque matin, et rentrer sans un rond en main » dit-il.

Mahamat se remémore encore de l’ancien temps et se désole de ce qui se passe actuellement. « Je ne sais pas si les grandes personnes vont aussi fêter. Nous avons 11 commandes depuis mais ce ne sont que pour les enfants et les femmes ».