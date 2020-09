VIDÉO. Lela met de côté son diplôme en Management des entreprises pour le maquillage

VIDEO – Titulaire d’un diplôme en management des entreprises, Lela Laoukissam a choisi de suivre sa passion. Elle est maquilleuse professionnelle. La vingtaine gagne mieux sa vie dans ce métier qui la passionne.

Passionnée par le métier de maquilleuse, Lela Laokissam met de côté son diplôme de management des entreprises internationales. Pour cet art, la jeune femme s’est formée au Ghana et au Bénin. Elle est nantie de plusieurs certificats de fin de formation en maquillage.

Lela exerce son métier par passion. Pour elle, ce métier n’est pas pour les ratés comme beaucoup le pensent. « C’est aussi un noble métier comme tout autre et l’on peut bien gagner sa vie avec », affirme-t-elle.

La vingtaine a un grand rêve à réaliser. « J’ai envie d’ouvrir un centre de formation en esthétique et un grand spa à N’Djamena ». Son diplôme vient en appui à cette passion. « Et ce diplôme me permet de savoir comment gérer ma propre entreprise que je souhaite créer. Je sais qu’avec le temps, les gens comprendront l’importance de notre métier. »